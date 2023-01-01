Более 300 жителей Новороссийска 1 января стали участниками «трезвого забега»

Андрей Кравченко бегал и делал зарядку вместе с жителями Новороссийска. Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В первый день 2023 года в Новороссийске прошел забег трезвости. К нему могли присоединиться все желающие, кто выбирает здоровый образ жизни. Стоит сказать, что по улицам города-героя в этот раз пробежали больше 300 человек. Возглавил колонну глава города-героя Андрей Кравченко, который решил личным примером вдохновить и других.

- Второй год участвую в «трезвом забеге» и поддерживаю эту традицию, - написал мэр в своем Telegram. - С каждым разом мероприятие охватывает все больше и больше новороссийцев — сегодня в забеге приняли участие 310 человек.

Для сравнения, в 2021 году участников было в три раза меньше.

Отметим, что организатором мероприятия выступили отдел по делам молодежи и Центр физкультурно-массовой работы.