На Кубни похолодает до -8 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубни в начале новогодних каникул похолодает до -8 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. В отдельных районах ночью и утром возможен туман.

- Резких скачков температуры воздуха и сильных дождей в первые дни января не будет, - сообщила начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Уточняется, что ночью температура воздуха опустится до 2-7 градусов. В некоторых районах до 5-10, в юго-восточных предгорных районах - до -5. В горах похолодает до -8 градусов.

Днем 2 января потеплеет до 14 тепла. 3 января столбики термометров опустятся до 11 градусов.