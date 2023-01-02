Сочи вошел в тройку популярных направлений у россиян в январе

55% россиян с 1 по 31 января для отдыха рассматривали города России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сочи вошел в тройку самых популярных направлений у россиян в январе. Об этом сообщает сервис бронирования OneTwoTrip.

Стало известно, что 55% россиян с 1 по 31 января для отдыха рассматривали города России.

Тройку лидеров возглавили Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Средняя стоимость билетов в эти города составляет 7 - 7,5 тысяч рублей.

В остальных случаях людей интересовали зарубежные перелеты. Самым популярным заграничным направлением стала Турция.