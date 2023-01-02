Что произошло за ночь 1 января в Краснодарском крае

Известный блогер из Анапы поделился кадрами из своей недавней поездки в зону СВО

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает публиковать последние новости в Краснодарском крае. О самом главном, что произошло 1 января, - в нашей подборке.

Мобилизованному музыканту из Краснодара доставили скрипку в зону СВО. Блогер снял трогательный момент во время передачи посылок. Одну из коробок вскрыли на камеру. Там была упакована настоящая скрипка.

В Анапе в новогоднюю ночь любительский запуск фейерверка едва не закончился трагедией. Один из парней прикрутил к дереву салют, который вышел из-под контроля и стал выстреливать в стороны.

В Краснодаре 1 января состоялся Новогодний благотворительный забег. Во время него участники помогли мальчику, с врожденным пороком развития позвоночника и сделали два предложения руки и сердца.

В Краснодаре разыскивают мужчину, изрезавшего ножом прохожего около железнодорожного вокзала. Что стало причиной конфликта, пока не ясно. Однако после нападения мужчина с ножом скрылся.

На берег Черного моря в Анапе выбросило сотни мертвых медуз. Ученые рассказали, что массовое скопление на берегу моря может говорить о прошедшем шторме.