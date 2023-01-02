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НовостиОбщество2 января 2023 6:39

В Краснодаре потушили пожар на улице Гаражной

Возгорание оперативно устранили спасатели
Валерия ГОДОВНИКОВА
Пожарные устранили возгорание на площади 5 м2

Пожарные устранили возгорание на площади 5 м2

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре спасатели ликвидировали пожар на улице Гаражной. 1 января на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании.

- К месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В 15:23 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание мусора на площади 5 м2.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», пожар оперативно устранили. Для тушения были задействованы пять человек и одна единица техники.