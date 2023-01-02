Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в 2022 году выполнили ремонт 860 школ. В них заменили кровли, окна и ограждения. Также отремонтировали инженерные сети, привели в порядок фасады, благоустроили прилегающие территории.

- Ремонтные работы выполнили во всех 44 муниципалитетах края. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделили около 3 миллиардов рублей. Почти миллион из них - по программе «Модернизация школьных систем образования», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что в федеральную программу капремонта в этом году вошла 41 школа.