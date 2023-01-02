Более 214 тысяч сочинцев за год поучаствовали в спортивных мероприятиях

Сочинские спортсмены отличились не только в городе, но и за его пределами. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи подвели спортивные итоги 2022 года. Всего в городе провели 1207 различных мероприятий. В них поучаствовали более 214 тысяч сочинцев.

- Число жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, непрерывно растет. В этом году прирост составил более 2 тысяч человек, - рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Кроме того, сочинские спортсмены отличились не только в городе, но и за его пределами. В выездных соревнованиях участниками стали более шести тысяч человек. Они завоевали почти 2,5 тысячи различных медалей.