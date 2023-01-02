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НовостиОбщество2 января 2023 8:10

На Кубани в 2022 году объемы производства вина выросли на 17%

Виноделы произвели 21,3 млн дал продукции
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани выросли объемы производства вина

На Кубани выросли объемы производства вина

Фото: Вадим ПОПОВ

На Кубани в 2022 году объемы производства вина выросли на 17%. Виноделы произвели 21,3 млн дал продукции. Для этого было переработано 333,7 тысяч тонн винограда.

- Производство винодельческой продукции увеличилось на 17,1%, к аналогичному периоду предыдущего года. В 2022 году переработано 48% всего выращенного в России винограда, - сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.

Уточняется, что в стране Краснодарский край остается на лидирующих позициях в виноградарстве и виноделии. В 2022 году валовый сбор винограда достиг максимального показателя за всю историю кубанского виноградарства.

Аграрии собрали 283,2 тысяч тонн, что составляет 41,5% от всего валового сбора винограда в России.