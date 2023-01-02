Спортсмены из Краснодара в 2022 году завоевали 1136 медалей. Фото: krd.ru

Сборные Краснодара в 2022 году завоевали 1136 медалей. Третье место спортсмены занимали 396 раз. На вторую ступень пьедестала поднимались 318 раз. на первую – 422 раза.

- По итогам участия в соревнованиях, которые проводились в рамках XI летней Спартакиады учащихся Кубани 2022 года, сборная команда Краснодара заняла общекомандное первое место. В Спартакиаде пенсионеров Кубани команда заняла общекомандное 3 место. В этих соревнованиях участвовало 14 человек, - сообщил директор городского департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

Уточняется, что спортсмены из Краснодара претендуют на высокие места на всех турнирах.