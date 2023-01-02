В Адыгее в новогоднюю ночь родились четыре малыша

В новогоднюю ночь в республике родились два мальчика и две девочки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее, первым родившимся малышом в 2023 году, стал мальчик. Всего в новогоднюю ночь в республике родились два мальчика и две девочки.

- Поздравляю родителей, врачей перинатального центра, да и всех нас с этим событием! Пусть малыши растут здоровыми и счастливыми, на радость родителям и нашей республике, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Всего за 2022 год в республике родились 4,4 тысячи малышей. Из них практически поровну детей - первенцы, вторые и третьи в семьях.

Ранее «Комсомолка» сообщала самые популярные имена детей, рожденных в 2022 году в Краснодарском крае. Список имен опубликовал ЗАГС Кубани.