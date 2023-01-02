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В Анапе в марафоне «Зимний шторм» поучаствовало более 100 спортсменов. Забег прошел утром 2 января. В нем поучаствовали легкоатлеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других городов и регионов России.

- Турнир организовали на 5 дистанциях. Это 2, 5, 10, 21 и 42 километров. Практически весь путь спортсменов проходил вдоль моря, на территории песчаных пляжей Анапы, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Уточняется, что забег начинался от стадиона «Спартак».

Победителям на каждой дистанции вручали грамоты и памятные призы.