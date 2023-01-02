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НовостиОбщество2 января 2023 11:37

В Краснодаре из-за аварии на электростанции без света остались жители 10 улиц

Отключение произошло в Прикубанском округе
Мария ЧАЛАЯ
В Прикубанском округе нет света

В Прикубанском округе нет света

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре из-за аварии без света остались жители 10 улиц. Отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе.

- Без света остались жилые дома по улицам: 9-я тихая, Ейское шоссе, Дивная, Новотитаровская, Новосельская. Также Декоративная, Целиноградская, Гусника, 2-я Целиноградская, Археолога Веселовского, - сообщили в пресс-службе ЕДДС Краснодара.

На данный момент на месте работает аварийная бригада.

Приблизительное время восстановления электроэнергии уточняется.