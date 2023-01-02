В Северском районе отремонтировали восемь артезианских скважин. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Северском районе Кубани отремонтировали восемь артезианских скважин. Капитальный ремонт помог обеспечить качественным водоснабжением более 11,5 тысяч жителей Азовского, Смоленского, Новодмитриевского, Афипского и Ильского сельских поселений.

- Всего отремонтировали восемь скважин. Для этого из краевого бюджета выделили 31,9 миллионов рублей. Ремонт позволит обеспечить чистой питьевой водой индивидуальные и многоквартирные дома, - сообщил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Уточняется, что в 2022 году капитально отремонтировали артезианские скважины еще в 19 муниципальных образованиях Кубани.