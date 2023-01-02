В Сочи дополнительные пригородные поезда запустили со 2 января

Из-за количества туристов на горнолыжном курорте увеличили число поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи запустили шесть дополнительных пригородных поездов. «Ласточки» курсируют по маршруту Имеретинский Курорт - Роза Хутор.

- На Черноморском побережье наступила жаркая пора новогодних праздников. И для перевозки возрастающего с каждым днем числа пассажиров назначены дополнительные «Ласточки», - рассказали в официальном Telegram-канале СКЖД.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», дополнительные электропоезда запустили со 2 января. У ряда «Ласточек» также увеличили число вагонов.