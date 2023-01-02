В Адыгее возложили цветы к мемориалу в День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах

В Адыгее прошел митинг у Мемориала Славы. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее отмечают День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. В этот день в республике прошел традиционный митинг. А также возложение цветов к Мемориалу славы.

- В этот день мы также вспоминаем героизм и отвагу всех российских солдат, отдавших свои жизни в борьбе с международным терроризмом, защищавших рубежи нашей Родины, отстаивавших суверенитет и территориальную целостность России, безопасность и благополучие ее граждан, - отметил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Примеры ратных подвигов показывают также бойцы-участники спецоперации.

СПРАВКА КП

Праздник установлен в память о военнослужащих 131-й Майкопской отдельной мотострелковой бригады, погибших в бою с бандитскими формированиями за город Грозный