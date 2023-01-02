Выброшенные елки отправят на переработку. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре можно будет отправить новогодние елки на переработку. Для этого необходимо будет предварительно очистить их от мишуры и других украшений. Сдать елки на утилизацию можно до 20 января.

- Собранные деревья переработают в щепу. После этого их будут использовать в качестве удобрения, корма для животных. Также отсыпки дорожек в парках и в вольерных комплексах, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Уточняется, что в 2022 году полученные от переработки новогодних елок опилки передали на казачье подворье в хуторе Копанском.