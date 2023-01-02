Туристический ретро поезд «Сочи» начнет ежедневно ходить из Туапсе в Гагру

Туристический поезд выполнен в стиле 70-80х годов. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Туристический ретро поезд «Сочи» будет ежедневно ходить из Туапсе в Гагру. Праздничный транспорт будет курсировать с 3 по 7 января в сторону Абхазии. В обратном направлении поезд отправиться 8 января

- Вагоны оснащены современными санитарными комнатами, кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В составе поезда курсирует вагон-ресторан, в котором можно заказать блюда русской и абхазской кухни, приготовленные по оригинальным рецептам, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», туристический поезд выполнен в стиле 70-80х годов. Впервые транспорт начал курсировать 15 августа 2020 года. На данный момент вагоны украшены в новогодней тематике.