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НовостиКарта Кубани2 января 2023 14:51

На набережной Геленджика 2 января гуляют толпы людей

Туристы приехали на курорт отдыхать в новогодние праздники
Мария ЧАЛАЯ
На набережной Геленджика столпотворение туристов

На набережной Геленджика столпотворение туристов

На набережной Геленджика 2 января гуляют толпы людей. Курорт пользуется огромной популярностью среди тех, кото хочет отдохнуть у моря зимой.

- Мы полюбили Геленджик еще летом. Захотелось вернуться и зимой. Здесь невероятно красиво, - рассказала девушка, гуляющая по набережной.

Сегодня температура воздуха порадовала туристов и местных жителей. Люди сообщают, что столбики термометров поднялись до +14 градусов. Море было тихое и спокойное, что сделало прогулку по набережной еще приятнее.