Глобальное потепление в январе. На Кубани воздух прогреется до +16 градусов

На Кубани впервые за пять лет 3 января столбики термометра поднимутся до +16 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае ожидается глобальное потепление. 3 января в крае воздух прогреется до +16 градусов.

По данным гидрометцентра, на протяжении пяти лет температура воздуха в этот день достигала +6 градусов. В 2023 году впервые произошел скачок температур на 10 значений вверх.

Ночью синоптики обещают от 0 до +5 градусов. На побережье Черного моря столбики термометров покажут +6..+11 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 15-20 метров в секунду.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», тепло на Кубани продержится недолго. Уже с 5 января синоптики обещают похолодание и осадки.