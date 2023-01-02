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НовостиОбщество2 января 2023 15:29

Глобальное потепление в январе. На Кубани воздух прогреется до +16 градусов

В Краснодарском крае ожидается потепление
Валерия ГОДОВНИКОВА
На Кубани впервые за пять лет 3 января столбики термометра поднимутся до +16 градусов

На Кубани впервые за пять лет 3 января столбики термометра поднимутся до +16 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае ожидается глобальное потепление. 3 января в крае воздух прогреется до +16 градусов.

По данным гидрометцентра, на протяжении пяти лет температура воздуха в этот день достигала +6 градусов. В 2023 году впервые произошел скачок температур на 10 значений вверх.

Ночью синоптики обещают от 0 до +5 градусов. На побережье Черного моря столбики термометров покажут +6..+11 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 15-20 метров в секунду.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», тепло на Кубани продержится недолго. Уже с 5 января синоптики обещают похолодание и осадки.