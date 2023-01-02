Кинологи Кубани вместе с четвероногими напарниками поздравили жителей с Новым годом

Сотрудники ведомства совместно с четвероногими напарниками пожелали гражданам успехов в новом году. Фото: пресс-служба ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю

Кинологи Кубани вместе с четвероногими напарниками поздравили местных жителей с Новым годом. Фотографии служебных собак и спасателей опубликовали на официальной странице ведомства.

- На Кубани в новогодние праздники вместе с сотрудниками полиции несут службу и четвероногие напарники! Инспекторы кинологической службы поздравляют жителей и гостей Краснодарского края с праздником, - написали в Telegram-канале ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю.

Сотрудники ведомства пожелали семейного благополучия, осуществления желаний. А также достижения больших успехов в новом 2023 году.