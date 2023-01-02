В Сочи открыли обновленную детскую площадку. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

На набережной реки Сочи после капремонта открылась детская площадка. Все игровые и спортивные элементы заменены на новые. Все они выполнены их экологичных материалов.

- Сквер является популярным местом отдыха для многих сочинцев, в том числе для семей с детьми. Мы особое внимание уделяем обновлению и благоустройству новых общественных пространств. В 2022 году провели работы в более чем 20 скверах и зеленых уголках, обустроили 11 детских и спортивных площадок, - отметила глава Центрального района Инна Казанкова.

На обновленной площадке также установили тренажерный комплекс для людей с ограниченными возможностями. В день торжественного открытия ребят встречал Дед Мороз с праздничной программой.