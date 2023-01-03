Фото: admkrai.krasnodar.ru

51 котельную модернизировали на Кубани за 2022 год. Работы прошли в 32 районах региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что большую часть оборудования инвесторы обновили за свой счет. Еще 13 котельных специалисты обновили благодаря государственной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Уже сейчас в Краснодарском крае заключены шесть концессионных соглашений. Они были достигнуты в Тихорецком, Славянском, Апшеронском, Новопокровском и Мостовском районах.

- Концессии позволяют строить или реконструировать объекты теплоснабжения в госсобственности за счет инвесторов, – подчеркнул вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Отмечается, что за последний год отрасль дополнительно получила свыше 2,5 млрд рублей. Это стало возможным благодаря заключению концессионных соглашений.

Ожидается, что в ближайшее время их количество еще увеличится. На финальной стадии находится согласование концессий еще в пяти районах региона.

Параллельно на Кубани не прекращаются работы по обновлению теплосетей. Каждый год на Кубани меняют не менее 5% трасс.