В Сочи росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в обороте наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в обороте наркотиков. Жительницу Ставрополья передали сотрудникам полиции.

Отмечается, что наряд охраны прибыли в хостел. Персонал гостиницы нажал тревожную кнопку из-за неадекватного поведения девушки. Она шумела и провоцировала конфликты с другими жильцами. Успокоить постоялицу самостоятельно у сотрудников не вышло. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.

Во время разбирательств сотрудники Росгвардии обнаружили в номере девушки пластиковый контейнер. Внутри него находилось подозрительное вещество белого цвета. Экспертиза установила, что это был мефедрон. Масса наркотика составила 0,73 грамма.