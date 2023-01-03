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НовостиПроисшествия3 января 2023 7:56

В Сочи росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в обороте наркотиков

Жительницу Ставрополья передали сотрудникам полиции
Алексей ГУК
В Сочи росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в обороте наркотиков

В Сочи росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в обороте наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в обороте наркотиков. Жительницу Ставрополья передали сотрудникам полиции.

Отмечается, что наряд охраны прибыли в хостел. Персонал гостиницы нажал тревожную кнопку из-за неадекватного поведения девушки. Она шумела и провоцировала конфликты с другими жильцами. Успокоить постоялицу самостоятельно у сотрудников не вышло. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.

Во время разбирательств сотрудники Росгвардии обнаружили в номере девушки пластиковый контейнер. Внутри него находилось подозрительное вещество белого цвета. Экспертиза установила, что это был мефедрон. Масса наркотика составила 0,73 грамма.