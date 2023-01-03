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Машину разорвало на части после аварии в Армавире. Жуткое столкновение произошло в воскресенье, 2 января.

На кадрах, которые разлетелись по социальным сетям, видны последствия ДТП. Одна из машин буквально разделилась на две части. По словам очевидцев, это случилось в момент удара. Он был такой сил, что каркас автомобиля не выдержал.

По предварительным данным, водитель BMW проехал на красный сигнал светофора и взял на таран ВАЗ 2114 и Nissan Almera.

- В результате происшествия водители автомобилей и пассажир BMW были доставлены в лечебное учреждение для обследования, - рассказала заместитель руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.