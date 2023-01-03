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НовостиОбщество3 января 2023 10:07

Почти 42 тысячи грузовиков перевезли паромы на Керченской переправе после возобновления работы

Только за последние сутки суда выполнили 10 рейсов
Алексей ГУК
Почти 42 тысячи грузовиков перевезли паромы на Керченской переправе после возобновления работы

Почти 42 тысячи грузовиков перевезли паромы на Керченской переправе после возобновления работы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 42 тысячи грузовик перевели паромы на Керченской переправе после возобновления работы. Только за последние сутки суда выполнили 10 рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Также с 9 октября услугами переправы воспользовались 57 271 пассажир. Совокупно паромы выполнили 1381 рейса.

Стоит отметить, что Керченская переправа функционирует в штатном режиме. Ранее паромы не раз приостанавливали работу из-за ухудшения погодных условий: усиления ветра и туманов.