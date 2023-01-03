Почти 42 тысячи грузовиков перевезли паромы на Керченской переправе после возобновления работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 42 тысячи грузовик перевели паромы на Керченской переправе после возобновления работы. Только за последние сутки суда выполнили 10 рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Также с 9 октября услугами переправы воспользовались 57 271 пассажир. Совокупно паромы выполнили 1381 рейса.

Стоит отметить, что Керченская переправа функционирует в штатном режиме. Ранее паромы не раз приостанавливали работу из-за ухудшения погодных условий: усиления ветра и туманов.