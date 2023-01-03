Фото: admkrai.krasnodar.ru

Свыше 120 тысяч человек отдыхают на курортах Краснодарского края в новогодние каникулы. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

- Традиционно в новогодние каникулы курорты Краснодарского края пользуются популярностью. В эти дни у нас отдыхают больше 120 тысяч туристов со всей страны, – подчеркнул губернатор в телеграме.

Отметим, что большая часть отдыхающих остановились в Сочи. Это 80 тысяч человек. Во время новогодних каникул в Краснодарском крае распахнули двери почти две тысячи отелей и здравниц. Они способны принять до 220 тысяч человек.

По статистике, самыми популярными направлениями зимой стали горный кластер и побережье Черного моря. Отмечается, что на 80% заполнены отели и здравницы Сочи, на 60 – Геленджике, на 55 – Анапы.