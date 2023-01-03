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Частный дом сгорел в Краснодар. Пожар случился утром 3 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что пламя вспыхнуло в строении на улице Костылева. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 3:44. Спустя шесть минут на место прибыли первые расчеты. Они боролись с огнем больше часа. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

- В 5:01 огонь был полностью ликвидирован, – заключили в ведомстве.

В результаты пожара никто не пострадал. Сейчас спасатели устанавливают причины возгорания.