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634 самостроя выявили в Сочи за 2022 год. Свыше 200 незаконных строений обнаружили с помощью беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

- Кроме того, выявлено 97 фактов самовольного занятия муниципальных земельных участков и проведён мониторинг по более 1500 земельным участкам на предмет целевого использования, – заявил начальник управления муниципального земельного контроля администрации города Василий Кихаев.

Отмечается, что в ближайшее время специалисты составят исковые заявления в суд. Помимо беспилотников, помогает специалистам молодежь. За месяц она обнаружила еще девять самостроев на территории города. Параллельно ведется мониторинг интернет-ресурсов. Так специалисты выявили еще свыше 100 объявлений о продаже квартир в незаконных объектах.

- Необходимо продолжить мониторинг сайтов, на которых ведется продажа жилых помещений и квартир, а также пресекать незаконное строительство и самовольную застройку, чтобы уберечь сочинцев и гостей курорта от возможных случаев мошенничества, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Напомним, что на курорте действует телефон доверия. Он фиксирует обращения неравнодушных граждан о случаях самовольного строения. За последний год специалисты управления обработали почти 25 тысяч сообщений от жителей и гостей курорта.