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Свыше 1,2 тысячи квартир получили дети-сироты на Кубани за 2022 год. Жилье было закуплено на средства из краевого бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что всего было приобретено 1245 квартир. Их выкупили в рамках краевой программы «Дети Кубани». Она направлена на выдачу жилья сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.

Совокупно на покупку квартир было выделено 3,3 млрд рублей, в том числе 3 млрд – из краевого бюджета.

Напомним, что в ноябре жилье получили дети из Тбилисского района. Они обзавелись квадратными метрами на улице Розовой.