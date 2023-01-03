Почти 2,5 тысячи человек заболели гриппом на Кубани с начала эпидсезона Фото: Иван Макеев

Почти 2,5 тысячи человек заболели гриппом на Кубани с начала эпидсезона. В Краснодаре порог оказался повышен почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Управления краевого Роспотребнадзора.

Отмечается, что признаки респираторной инфекции были выявлены более чем у восьми тысяч местных жителей. Они обратились за помощью к специалистам.

При этом в Краснодаре эпидпорог оказался повышен аж на 196,9%. Он считался на основе общего количества жителей, проживающих в краевом центре.

Напомним, что в случае обнаружения симптомов острой респираторной инфекции следует обратиться к специалистам.