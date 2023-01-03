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НовостиОбщество3 января 2023 14:59

Свыше 7,2 тысячи детей из Краснодара отдохнули по бесплатным путевкам за 2022 год

Почти пять тысяч человек остановились в Центре восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница»
Алексей ГУК
Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Свыше 7,2 тысячи детей из Краснодара отдохнули по бесплатным путевкам за 2022 год. Почти пять тысяч человек остановились в Центре восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отметим, что путевки приобретались министерством труда и соцразвития региона. Они были закуплены в рамках госпрограммы «Дети Кубани». За 2022 год путевки получил 7 291 человек. Это дети в возрасте от 4 до 17 лет.

Они отдохнули в санаториях, загородных лагерях и центре восстановительной медицины в Краснодаре. Годом ранее путевки достались 5 465 детям.