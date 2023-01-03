Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

78 тысяч человек отдыхают в Сочи в новогодние праздники. Гостиницы в горах курорта забиты на 80%. Об этом написал в телеграме глава города Алексей Копайгородский.

- Мы провели весь комплекс подготовительных работ. И сегодня видим слаженную работу всех направлений, – подчеркнул мэр.

Он отметил, что экстренные и аварийные службы курорта переведены в режим повышенной готовности. Особое внимание в Сочи уделяется безопасности жителей и гостей курорта.

- Только в горном кластере спокойствие сочинцев и гостей ежедневно обеспечивают около трехсот правоохранителей, – подчеркнул Копайгородский.

Также на неделе на горных склонах ожидаются обильные осадки. Ранее из-за отсутствия снега даже переносилось открытие сезона. Уже сейчас на курорте дежурят 250 спецмашин. Они будут задействованы для приведения в порядок улиц, дорог и проходов.