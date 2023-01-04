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НовостиОбщество4 января 2023 5:42

Что произошло за ночь 4 января в Краснодарском крае

Рассказываем, что произошло на Кубани за ночь 4 января
Ангелина НАЗАРЧУК
Краснодарские активисты собрали деньги на УАЗ Хантер для медиков ЛНР.

Краснодарские активисты собрали деньги на УАЗ Хантер для медиков ЛНР.

Краснодарские активисты собрали деньги на УАЗ Хантер для медиков ЛНР. Из-за обстрелов санитары лишились техники. За месяц активисты собрали 95 тысяч рублей.

ФК «Краснодар» представит нового главного тренера 4 января. Ожидается, что на первой тренировке после отпуска команде представят нового тренера – Владимира Ивича.

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о призыве сотрудников кубанских компаний на военные сборы. Сама подделка сделана грубо и с существенными ошибками.

Таксист уснул за рулем и протаранил электронное табло в Сочи. Авария произошла на трассе Адлер – Альпика.

2-летний ребенок выпал из окна в Геленджике. Девочку госпитализировали в больницу.