Что произошло за ночь 4 января в Краснодарском крае

Краснодарские активисты собрали деньги на УАЗ Хантер для медиков ЛНР.

Краснодарские активисты собрали деньги на УАЗ Хантер для медиков ЛНР. Из-за обстрелов санитары лишились техники. За месяц активисты собрали 95 тысяч рублей.

ФК «Краснодар» представит нового главного тренера 4 января. Ожидается, что на первой тренировке после отпуска команде представят нового тренера – Владимира Ивича.

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о призыве сотрудников кубанских компаний на военные сборы. Сама подделка сделана грубо и с существенными ошибками.

Таксист уснул за рулем и протаранил электронное табло в Сочи. Авария произошла на трассе Адлер – Альпика.

2-летний ребенок выпал из окна в Геленджике. Девочку госпитализировали в больницу.