Мимоза и подснежники зацвели в Сочи

Мимоза зацвела в Сочи. Фото: нацпарк

В Сочи начали цвести мимоза и подснежники. Местные жители застали приход весны в начале января.

- Такое отклонение от средних показателей не выходит за пределы нормы. На Черноморском побережье Кавказа мимоза может цвести с декабря по май, - рассказали ученые.

К слову, чаще всего мимоза начинает цвести к 23 февраля. Однако на курорте устоялась теплая погода. Хорошие условия помогли растениям дать старт.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в декабре зацвела сирень. Цветы распустились несмотря на ночные морозы.