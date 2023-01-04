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НовостиОбщество4 января 2023 7:23

Рождественские богослужения пройдут в Краснодаре с 6 по 8 января

Главное праздничное богослужение пройдет в Свято-Екатерининском кафедральном соборе
Ангелина НАЗАРЧУК
В Краснодаре будут проходить рождественские богослужения

В Краснодаре будут проходить рождественские богослужения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре будут проходить рождественские богослужения. Они состоятся с 6 по 8 января. По традиции, главное богослужение состоится в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара.

Рождественский сочельник состоится 6 января. Богослужение начнется в 08:30 часов. А всенощное бдение - в 17:00 часов.

В День Рождества встретятся митрополит Екатеринодарской и Кубанский Григорий. Мероприятие пройдет в Екатерининском кафедральном соборе в 23:45.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в храме Рождества Христова будет проходить литургия 8 января. Начало запланировано на 09:00 часов. В Екатерининском кафедральном соборе с 17:00 будет проходить вечерня.