Работу автобусов в Сочи продлят в канун Рождества

Работу автобусов планируют продлить до 03:00 часов. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют продлить работу автобусов в канун Рождества. Праздничные службы будут проходить в 36 храмах во всех районах курорта. Об этом сообщил Муниципальный центр управления городом.

К слову, работу автобусов планируют продлить до 03:00 часов в ночь на 7 января. Изменения в расписании коснутся маршрутов № 38, 43, 48, 83, 87, 92, 95, 556, 560.

Ранее сообщалось, что рождественские богослужения пройдут в Краснодаре с 6 по 8 января. Главная праздничная служба состоится в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.