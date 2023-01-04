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НовостиОбщество4 января 2023 7:42

Работу автобусов в Сочи продлят в канун Рождества

Праздничные службы будут проходить в 36 храмах
Ангелина НАЗАРЧУК
Работу автобусов планируют продлить до 03:00 часов. Фото: администрация Сочи

Работу автобусов планируют продлить до 03:00 часов. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют продлить работу автобусов в канун Рождества. Праздничные службы будут проходить в 36 храмах во всех районах курорта. Об этом сообщил Муниципальный центр управления городом.

К слову, работу автобусов планируют продлить до 03:00 часов в ночь на 7 января. Изменения в расписании коснутся маршрутов № 38, 43, 48, 83, 87, 92, 95, 556, 560.

Ранее сообщалось, что рождественские богослужения пройдут в Краснодаре с 6 по 8 января. Главная праздничная служба состоится в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.