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НовостиОбщество4 января 2023 8:45

Ежемесячную выплату получили 100 тысяч семей Кубани по нацпроекту

Общая сумма господдержки составила более 10 млрд рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Более 9,5 тысячи многодетных семей могут воспользоваться краевым маткапиталом. Фото: администрация региона

Более 9,5 тысячи многодетных семей могут воспользоваться краевым маткапиталом. Фото: администрация региона

На Кубани ежемесячную выплату получили не менее 100 тысяч семей. Деньги выделяли в рамках нацпроекта. Всегда было выплачено более 10 миллиардов рублей.

- Из средств федерального бюджета в 2022 году более 63 тысяч кубанских семей получили ежемесячную выплату при рождении (усыновлении) первого ребенка, размер которой составляет 12962 рубля, - сообщил в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К слову, более 9,5 тысячи многодетных семей могут воспользоваться краевым маткапиталом. Данной поддержкой воспользовались уже шесть тысяч.