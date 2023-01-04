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НовостиЗдоровье4 января 2023 9:08

На Кубани выявили 16 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Среди новых пациентов 11 женщин и пять мужчин
Ангелина НАЗАРЧУК
В Краснодаре заболели 9 человек

В Краснодаре заболели 9 человек

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае врачи выявили 16 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки. Среди новых пациентов 11 женщин и пять мужчин. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, самому младшему пациенту 20 лет, а старшему - 77.

- В Краснодаре заболели 9 человек, в Сочи - 2, в Армавире, Красноармейском, Мостовском, Отрадненском, Северском районах - по одному, - сообщили в пресс-службе оперштаба по Краснодарскому краю.

На данный момент, на амбулаторном лечении находятся 199 человек. В стационарах числится 68 пациентов.