Объемы производства форели в Краснодарском крае увеличили в 2,5 раза

Всего за 2022 год было произведено более 1,2 тысячи тонн рыбы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае объемы производства форели увеличили в 2,5 раза. Всего за 2022 год было произведено более 1,2 тысячи тонн рыбы. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

- В акватории Черного моря появились рыбоводные участки. В них выращивают форель. Проект реализовала одна из крупных компания, - отметил Андрей Коробка.

Площадь морских рыбоводных садков составляет 2,8 тысячи гектар. Всего было выращено не менее 650 тонн форели навеской более двух килограммов.