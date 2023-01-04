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НовостиОбщество4 января 2023 10:07

Объемы производства форели в Краснодарском крае увеличили в 2,5 раза

Таких показателей удалось достичь за год
Ангелина НАЗАРЧУК
Всего за 2022 год было произведено более 1,2 тысячи тонн рыбы

Всего за 2022 год было произведено более 1,2 тысячи тонн рыбы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае объемы производства форели увеличили в 2,5 раза. Всего за 2022 год было произведено более 1,2 тысячи тонн рыбы. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

- В акватории Черного моря появились рыбоводные участки. В них выращивают форель. Проект реализовала одна из крупных компания, - отметил Андрей Коробка.

Площадь морских рыбоводных садков составляет 2,8 тысячи гектар. Всего было выращено не менее 650 тонн форели навеской более двух килограммов.