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НовостиОбщество4 января 2023 11:27

Количество вторичных квартир в Краснодаре снизилось на 21%

Кубанская столица стала лидером по снижению предложений
Ангелина НАЗАРЧУК
Это максимальный показатель по стране

Это максимальный показатель по стране

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре стало намного меньше вторичных квартир. За год количество предложений снизилось на 20,6%. Это максимальный показатель по стране. Кубанская столица стала лидером по снижению предложений о продаже вторичной недвижимости.

- На втором месте оказался Волгоград (–13,8%), на третьем Пермь (–11,9%), - сообщили эксперты недвижимости.

К слову, в Москве количество выставленных на продажу квартир в данном сегменте, наоборот, увеличилось. Предложений стало больше на 24,8%. Это рекорд среди крупных городов. На втором месте Новосибирск (22,1%), а на третьем Воронеж (16,9%)