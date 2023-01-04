Количество вторичных квартир в Краснодаре снизилось на 21%

Это максимальный показатель по стране Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре стало намного меньше вторичных квартир. За год количество предложений снизилось на 20,6%. Это максимальный показатель по стране. Кубанская столица стала лидером по снижению предложений о продаже вторичной недвижимости.

- На втором месте оказался Волгоград (–13,8%), на третьем Пермь (–11,9%), - сообщили эксперты недвижимости.

К слову, в Москве количество выставленных на продажу квартир в данном сегменте, наоборот, увеличилось. Предложений стало больше на 24,8%. Это рекорд среди крупных городов. На втором месте Новосибирск (22,1%), а на третьем Воронеж (16,9%)