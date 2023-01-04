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НовостиОбщество4 января 2023 11:53

27 километров сетей водоснабжения построили на Кубани

Работы выполнили по региональной программе
Ангелина НАЗАРЧУК
Это позволило обеспечить бесперебойную подачу качественной питьевой воды. Фото: администрация региона

Это позволило обеспечить бесперебойную подачу качественной питьевой воды. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае построили не менее 27 километров сетей водоснабжения за 2022 год. Все работы выполнялись по региональной программе. Также специалист отремонтировали скважины и водозаборы.

- Это позволило обеспечить бесперебойную подачу качественной питьевой воды жителям 25 муниципальных образований края, - рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в станице Новоясенской Староминского района построили новую станцию очистки воды. Также были восстановлены участки канализационных коллекторов. Работы выполнялись в Армавире, Кропоткине, Тихорецке, Кореновске и Славянске-на-Кубани.