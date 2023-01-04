На Кубани врачи скорой помощи выполнили 12 тысяч выездов с начала января

Врачи скорой помощи выезжали по адресам не менее 12 тысяч раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала новогодних праздников все городские службы перешли на усиленный режим. Не менее 10 тысяч специалистов продолжают работать во время зимних каникул.

К слову, с начала праздников было зарегистрировано более 31 тысячи обращений в больницы и поликлиники края. Врачи скорой помощи выезжали по адресам не менее 12 тысяч раз.

- На своем посту — спасатели, пожарные, полицейские, работники коммунальных служб. Благодаря их слаженной работе выходные проходят спокойно и без серьезных происшествий, - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.