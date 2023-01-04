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НовостиОбщество4 января 2023 12:28

На Кубани врачи скорой помощи выполнили 12 тысяч выездов с начала января

Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев
Ангелина НАЗАРЧУК
Врачи скорой помощи выезжали по адресам не менее 12 тысяч раз.

Врачи скорой помощи выезжали по адресам не менее 12 тысяч раз.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала новогодних праздников все городские службы перешли на усиленный режим. Не менее 10 тысяч специалистов продолжают работать во время зимних каникул.

К слову, с начала праздников было зарегистрировано более 31 тысячи обращений в больницы и поликлиники края. Врачи скорой помощи выезжали по адресам не менее 12 тысяч раз.

- На своем посту — спасатели, пожарные, полицейские, работники коммунальных служб. Благодаря их слаженной работе выходные проходят спокойно и без серьезных происшествий, - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.