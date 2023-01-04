Канализационный коллектор реконструируют в Усть-Лабинске

Отремонтировать коллектор планируют в период с 2022 по 2025 год. Фото: администрация региона

В Усть-Лабинске планирует реконструировать канализационный коллектор. Работы будут проводить в рамках краевого программы.

Отремонтировать коллектор планируют в период с 2022 по 2025 год. В 2022 году рабочим удалось завершить работы по первому этапу. Было проложено 0,2 км сетей. Всего планируется построить 2,6 км сетей.

– Коллектор проходит по центральной части города Усть-Лабинска. К нему подключены жилые дома и социальные объекты, поэтому мы не можем допустить затягивание сроков, - заявил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.