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НовостиОбщество4 января 2023 15:14

В Краснодаре пропала 80-летняя женщина

Пенсионерка вышла из дома 4 января в неизвестном направлении
Ангелина НАЗАРЧУК
Домой она так и не вернулась, а на звонки не отвечает.

Домой она так и не вернулась, а на звонки не отвечает.

В Краснодаре пропала 80-летняя женщина. Пенсионерка вышла из дома четвертого января в неизвестном направлении. Домой она так и не вернулась, а на звонки не отвечает.

Раиса Ильинична может нуждаться в медицинской помощи. Женщина может реагировать на три фамилии: Лиханова, Солощенко и Каргина.

- У нее рост 165 сантиметров. Имеет среднее телосложение. Волосы у женщины темно-русые с сединой, глаза зеленые, - сообщили пресс-службе поисково-спасательного отряда LizaAlert.

Если вы что-либо знаете о местоположении женщины, просьба позвонить по номеру 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).