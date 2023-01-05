Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прямая линия губернатора Краснодарского края пройдет 12 января. Вениамин Кондратьев ответит на вопросы в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Присылайте свои вопросы и предложения. Все поступившие вопросы возьмем в работу. Даже если они не прозвучат в эфире, ни один не останется без ответа, – написал глава Кубани в телеграме.

Добавим, что прямая линия пройдет на краевом телеканале «Кубань 24» и соцсетях администрации региона во «ВКонтакте». Она стартует в полдень – в 12:00.

Отмечается, оставить вопросы губернатору можно уже сейчас. Сделать это можно тремя способами: по телефону администрации, с помощью чат-бота или на портале Госуслуг. Более подробно узнать о способах оставления вопросов можно на сайте администрации Краснодарского края. Там же доступны прямые ссылки.