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Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Краснодарском крае. Жуткая авария произошла в Кавказском районе. Об этом сообщает пресс-служба местной Госавтоинспекции.

Отмечается, что «Тойота Камри» вылетела на «встречку», где столкнулась с ВАЗ. От удара отечественную легковушку смяло.

В результате аварии пострадали 39-летний водитель ВАЗ, а также три его пассажира, женщина 32 лет и дети 8 и 12 лет. На карете Скорой помощи их доставили в больнице Кропоткина.

Сейчас специалисты изучают причины случившегося.