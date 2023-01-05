Росгвардейцы нашли пропавшую в Краснодарском крае пенсионерку

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Росгвардейцы нашли пропавшую пенсионерку в Краснодарском крае. Они разыскали 79-летнюю женщину в Армавире.

Отмечается, что сообщение о пропаже пенсионерки поступило экипажу вечером. Родственники женщины рассказали, что она ушла из дома утром и не вернулась.

На поиски местной жительницы отправился прапорщики полиции Владимир Свешников и Валентин Сивцов. Они обнаружили женщину в спальном районе.

Отмечается, что пенсионерка заблудилась. Она не знала, где находится, и не помнила, как ушла за несколько километров от дома. Сотрудники передали женщину родственникам.