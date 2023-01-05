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Участковая больница в Красноармейском районе распахнули двери после капремонта. Поликлиника вновь открылась в станице Старонижестеблиевской. Об этом рассказала в телеграме вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Отмечается, что лечебное учреждение было приведено в порядок в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения Краснодарского края». Так здание получило сразу два стационара: дневной и круглосуточный. Еще там заработала детская поликлиника.

Добавим, что за время капитального ремонта специалисты обновили кровлю, систему обновления и привели в порядок помещения. Еще лечебное учреждение получило новую мебель и передовое оборудование. Суммарно участковая больница обслуживает около десяти тысяч человек в станице: восемь тысяч взрослые и две – детей.