Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый офис врача общей практики распахнет двери в Темрюкском районе. Он появится в станице Ахтанизовской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что откроется лечебное учреждение в ближайшее время. С просьбой о возведении объекта обратилась местная жительница. Год назад она стала участницей «Прямой линии» с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

Глава Кубани подчеркнул, что возведение медицинских учреждений в селах – важная задача для Краснодарского края.

Ранее – в ноябре прошлого года – в станице уже появился врачей общей практики. Площадь нового учреждения составила 500 квадратных метров. Там разместилась перевязочная и процедурная зона, гинекологическая смотровая, кабинеты врача, УЗИ, ЭКГ и восстановления.