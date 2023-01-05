Фото: admkrai.krasnodar.ru

300 миллионов рублей получили районы Кубани в рамках программы «Инициативного бюджетирования». Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что эти деньги пошли на воплощение 86 проектов, связанных с модернизацией общественных пространств. Причем парки и скверы выбирали местные жители.

– Проект «Инициативного бюджетирования», наряду с краевыми программами и нацпроектом «Жилье и городская среда», позволяет благоустроить десятки парков, скверов, детских и спортивных площадок во всех муниципалитетах края. Важно, что жители сами предлагают к обновлению общественные территории, и год от года эта программа получает все больший отклик, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что участие в голосовании приняли свыше 850 тысяч человек. Они лично голосовали за понравившиеся им пространства.

Рекордсменов по количеству проектов за 2022 год стал Отрадненский район. Он получил сразу восемь общественных пространств. По четыре объекта открылись в Успенском и Крымском районе.

Отметим, что работы на некоторых объектах еще кипят. Так до ноября будут окончено благоустройство зеленых зон еще в семи районах. Кстати, за прошлый год заявки на участие в конкурсе прислали 389 проектов.